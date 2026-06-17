Прокуратура требует изменить формулировку увольнения экс-главы Индустриального района

Как стало известно «Ъ-Прикамье», прокуратура Перми обратилась в суд с административным иском к городской администрации и бывшему главе Индустриального района Дмитрию Дробинину. По словам собеседников, надзорный орган требует обязать мэрию изменить формулировку увольнения экс-руководителя, указав в качестве основания «в связи с утратой доверия» из-за коррупционного правонарушения. Начало рассмотрения дела по существу запланировано на 19 июня.

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Напомним, господин Дробинин возглавлял Индустриальный район с октября 2021 года по конец января 2024-го и покинул должность после истечения срока контракта. Спустя некоторое время в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в должности главы и мошенничестве. Ленинский райсуд приговорил его к штрафу в размере 1,8 млн руб. и запрету занимать определенные должности на четыре года. 5 мая текущего года Пермский краевой суд усилил ему наказание: экс-чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы. Сам господин Дробинин вины не признавал. Как говорят знакомые с ситуацией источники, свою позицию прокуратура обосновывает вступившим в силу обвинительным приговором.

Сейчас Пермский гарнизонный военный суд рассматривает еще одно дело в отношении Дмитрия Дробинина. По версии следствия, он передал деньги за получение медицинского заключения о негодности к военной службе в зоне СВО. Другой эпизод связан с обвинением в краже 2 млн руб. с банковского приложения смартфона сослуживца. Сам господин Дробинин вину не признает.