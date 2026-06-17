Кардиохирурги в Удмуртии начали делать пластику митрального клапана без протеза

Хирурги РКДЦ Удмуртии освоили два новых вида операций — аортокоронарное шунтирование (АКШ) через небольшой надрез и пластику митрального клапана. Об этом сообщила пресс-служба минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Сердечно-сосудистый хирург Алексей Мыкольников провел первую в республике операцию АКШ через небольшой разрез между ребрами. Обычно она проводится на открытом сердце. Операция направлена на восстановление кровоснабжения при высоком риске развития инфаркта миокарда.

«В отличие от обычной, операция аортокоронарного шунтирования через мини-доступ — это щадящая для пациента методика <...> Такая операция существенно снижает кровопотерю, уменьшает боль и ускоряет процесс реабилитации. Пациент может вставать, двигаться уже через несколько дней после операции»,— рассказывает главный внештатный сердечно-сосудистый хирург минздрава Удмуртии Сергей Анисимов.

Вторая внедренная методика — пластика митрального клапана на бьющемся сердце без использования протезов. Алексей Мыкольников выполнил три таких операции. Как поясняют в министерстве, хирург формирует новый клапан из тканей самого пациента. Это исключает риски тромбозов, связанные с установкой искусственного протеза, и сохраняет естественную анатомию сердца.

Карина Пырина