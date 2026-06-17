Полиция выдворила из Челябинской области 32 мигранта

В Челябинской области проведена операция по принудительной высылке иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. В результате 16 июня пределы страны покинули 32 человека. Им также запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, двое из выдворенных иностранцев являлись сторонниками запрещенного в РФ экстремистского движения, занимались контрабандой алкоголя и табака, а также регулярно финансировали осужденных в колониях.

С начала 2026 года судами Челябинской области принято уже 817 решений об административном выдворении иностранцев, еще 1491 гражданину въезд в страну был ограничен превентивно. На данный момент в центре временного содержания ожидают депортации 143 мигранта.

Евгений Рыженьков