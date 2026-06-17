В Саратове начали действовать пересадочные тарифы по карте «Тройка»

Пассажиры городского электротранспорта и некоторых саратовских автобусов теперь могут экономить на поездках благодаря пересадочному тарифу на карте «Тройка», рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Тариф действует на электротранспорте и автобусах маршрутов № 6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А и 78. При пересадке в течение часа с момента первой поездки стоимость второй становится на 5 руб. дешевле.

«Пересадочный тариф по карте „Тройка“ — это удобный и выгодный инструмент оплаты проезда для активных пассажиров. На первом этапе система скидок будет действовать в городских трамваях, троллейбусах и автобусах, работающих по регулируемым тарифам. Выражаю благодарность мэрии Москвы за помощь в реализации этого важного проекта»,— подчеркнул господин Бусаргин.

Стоимость карты составляет 150 руб. Приобрести ее можно в 22 точках продаж по всему городу, включая остановочные павильоны, учебные заведения, торговые центры и другие адреса.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина столичная билетная система продолжает расширять географию. «Запуск пересадочного тарифа на „Тройке“ в Саратовской области — еще один шаг к тому, чтобы сделать поездки удобнее и выгоднее для жителей. Благодарим власти региона и лично губернатора Романа Бусаргина за совместную работу и вклад в развитие современного, удобного и технологичного городского транспорта», — сказал он.

Никита Маркелов