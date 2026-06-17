ЦИК Армении лишил неприкосновенности соратника Карапетяна

Центризбирком Армении по ходатайству генпрокуратуры страны лишил неприкосновенности кандидата в депутаты от блока главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна «Сильная Армения» Давида Газиняна. В прошлом он занимал должность гендиректора «Электрических сетей Армении», принадлежащих бизнесмену.

«Обвинение абсолютно нелепое, Казиняна обвиняют в подготовке к раздаче взяток. Понятно, что дело абсолютно политическое. По всей вероятности, скоро он будет задержан, затем — арестован»,— сказал журналистам адвокат Арам Вардеванян.

Антикоррупционный комитет Армении обвиняет Давида Газиняна в раздаче избирателям взяток перед парламентскими выборами. По статьям о даче взяток прежде были арестованы несколько сторонников Самвела Карапетяна.

По итогам парламентского голосования партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 29 мандатов и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 12. Премьер Армении заявил, что представителей оппозиции нужно лишить «возможностей для дальнейшей политической деятельности», поскольку они обвиняются в даче взяток.

Лусине Баласян