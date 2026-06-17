ЦИК Армении лишил неприкосновенности соратника Карапетяна
Центризбирком Армении по ходатайству генпрокуратуры страны лишил неприкосновенности кандидата в депутаты от блока главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна «Сильная Армения» Давида Газиняна. В прошлом он занимал должность гендиректора «Электрических сетей Армении», принадлежащих бизнесмену.
«Обвинение абсолютно нелепое, Казиняна обвиняют в подготовке к раздаче взяток. Понятно, что дело абсолютно политическое. По всей вероятности, скоро он будет задержан, затем — арестован»,— сказал журналистам адвокат Арам Вардеванян.
Антикоррупционный комитет Армении обвиняет Давида Газиняна в раздаче избирателям взяток перед парламентскими выборами. По статьям о даче взяток прежде были арестованы несколько сторонников Самвела Карапетяна.
По итогам парламентского голосования партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 29 мандатов и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 12. Премьер Армении заявил, что представителей оппозиции нужно лишить «возможностей для дальнейшей политической деятельности», поскольку они обвиняются в даче взяток.
Лишение неприкосновенности Давида Газиняна и аресты других сторонников Самвела Карапетяна развиваются на фоне усиления давления властей Армении на оппозицию. Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял о необходимости лишить оппозиционеров «возможностей для дальнейшей политической деятельности», обвиняя их в даче взяток. Эти действия связывают с подготовкой к парламентским выборам и попытками Пашиняна устранить потенциальных соперников.
Сам Самвел Карапетян, лидер блока «Сильная Армения», ранее был задержан и находился под домашним арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Это произошло после его выступления в защиту Армянской апостольской церкви, критикуемой Пашиняном. Карапетян и его сторонники считают дело политически мотивированным. Его блок заявлял о беспрецедентном давлении на оппозицию и ЦИК во время парламентских выборов, прошедших 7 июня 2026 года, и пытался аннулировать их результаты, ссылаясь на многочисленные нарушения.