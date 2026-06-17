Выручка застройщика «АПРИ» выросла на 33,5% по международным стандартам

В первом квартале 2026 года чистая прибыль застройщика «АПРИ» составила почти 588 млн руб. по международным стандартам. Это на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности компании.

Выручка девелопера увеличилась на 33,5%, до 6,6 млрд руб., в основном за счет роста продаж в 2,8 раза год к году, до 40,3 тыс. кв. м. В отчете указано, что такая динамика вызвана повышенным спросом на семейную ипотеку в январе и интересом граждан к комбинированной и рыночной ипотеке. На выручку также повлиял умеренный рост цен из-за перехода ряда проектов в завершающую стадию и увеличением доли продаж готовых квартир большой площади.

Виталина Ярховска