В Самаре Монастырские ворота после реставрации оказались под угрозой разрушения

Во время реставрации подрядчик покрыл Монастырские ворота в Самаре слоем штукатурки с нарисованной имитацией кирпича. Это грозит объекту постоянным переувлажнением и разрушением, сообщили представители регионального ОНФ в среду, 17 июня.

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В настоящее время контракт с исполнителем расторгли. Планируется найти нового подрядчика, который вернет воротам исторический облик. При этом планируется максимально сохранить подлинную кирпичную кладку.

Монастырские ворота в Самаре на улице Осипенко напротив входа в окружной военный госпиталь являются памятником архитектуры регионального значения. Изначально они были центральным входом в Самарский Николаевский мужской монастырь.

Обитель основали в 1857 году. В разные годы при монастыре появились разные постройки: странноприимный дом, келейный корпус, трапезная, храмы.

После революции в 1930-е годы обитель закрыли и большую часть зданий разобрали. В частности, кирпичи от разобранного Никольского собора использовались для строительства фабрики-кухни завода имени Масленникова, а на фундаменте храма возвели школу №16. До настоящего времени от комплекса сохранились ворота и ряд строений (келейный корпус и бывшая трапезная на Осипенко).

С Монастырскими воротами связана городская легенда, согласно которой в 1905 году возле архитектурного памятника прошел митинг, собравший несколько тысяч человек. По легенде, в честь этого события большевики отказались разбирать ворота на кирпичи.

Георгий Портнов