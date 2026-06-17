Кейт Бланшетт стала профессором театра современного искусства в Оксфорде

Австралийская актриса Кейт Бланшетт стала приглашенным профессором театра современного искусства в Оксфордском университете, сообщает The Times. Двукратная обладательница премии «Оскар» проведет 2026/27 академический год в колледже Святой Екатерины в рамках престижной профессуры Кэмерона Макинтоша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейт Бланшетт

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Кейт Бланшетт

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Эта должность, учрежденная в 1990 году при поддержке известного британского театрального продюсера сэра Кэмерона Макинтоша, ранее принадлежала таким известным деятелям театра, как сэр Иэн Маккеллен, леди Мира Сьял и леди Дайана Ригг.

Как сообщают СМИ, в рамках своей деятельности в Оксфорде актриса проведет серию бесед, лекций и творческих встреч со студентами, «соединяя современную художественную практику с академической и общественной жизнью». Сэр Кэмерон Макинтош назвал ее назначение «грандиозным вдохновением для студентов», а глава колледжа Джуд Келли подчеркнула, что Кейт Бланшетт — «один из самых влиятельных художественных голосов современности», чей приход станет захватывающей новой главой в истории профессуры.

Сама 57-летняя актриса заявила, что с нетерпением ждет «начала этой творческой движухи».

Екатерина Наумова