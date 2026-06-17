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Кейт Бланшетт стала профессором театра современного искусства в Оксфорде

Австралийская актриса Кейт Бланшетт стала приглашенным профессором театра современного искусства в Оксфордском университете, сообщает The Times. Двукратная обладательница премии «Оскар» проведет 2026/27 академический год в колледже Святой Екатерины в рамках престижной профессуры Кэмерона Макинтоша.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Кейт Бланшетт

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Эта должность, учрежденная в 1990 году при поддержке известного британского театрального продюсера сэра Кэмерона Макинтоша, ранее принадлежала таким известным деятелям театра, как сэр Иэн Маккеллен, леди Мира Сьял и леди Дайана Ригг.

Как сообщают СМИ, в рамках своей деятельности в Оксфорде актриса проведет серию бесед, лекций и творческих встреч со студентами, «соединяя современную художественную практику с академической и общественной жизнью». Сэр Кэмерон Макинтош назвал ее назначение «грандиозным вдохновением для студентов», а глава колледжа Джуд Келли подчеркнула, что Кейт Бланшетт — «один из самых влиятельных художественных голосов современности», чей приход станет захватывающей новой главой в истории профессуры.

Сама 57-летняя актриса заявила, что с нетерпением ждет «начала этой творческой движухи».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

От королевы до охотницы за головами

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Кейт Бланшетт родилась в Мельбурне 14 мая 1969 года в семье морского офицера, эмигрировавшего из США. Он умер от сердечного приступа, когда дочери было десять лет

Кейт Бланшетт родилась в Мельбурне 14 мая 1969 года в семье морского офицера, эмигрировавшего из США. Он умер от сердечного приступа, когда дочери было десять лет

Фото: Zuma Preess / Kommersant Photo

«Я стала актрисой случайно» &lt;br>Будущая актриса изучала искусство и экономику в Мельбурнском университете. Однажды в студенческие годы она отправилась в отпуск в Египет, где случайно снялась в массовке фильма о боксе. Вернувшись в Австралию, Кейт поступила в Национальный институт драматического искусства &lt;br>На фото: с партнером по фильму «Оскар и Люсинда» Рэйфом Файнсом

«Я стала актрисой случайно»
Будущая актриса изучала искусство и экономику в Мельбурнском университете. Однажды в студенческие годы она отправилась в отпуск в Египет, где случайно снялась в массовке фильма о боксе. Вернувшись в Австралию, Кейт поступила в Национальный институт драматического искусства
На фото: с партнером по фильму «Оскар и Люсинда» Рэйфом Файнсом

Фото: Reuters

Кейт Бланшетт прославилась в конце 1990-х годов благодаря фильму о королеве Елизавете I индийского режиссера Шекхара Капура. В 1999 году за роль в фильме «Елизавета» она была впервые номинирована на «Оскар», а также стала лауреатом «Золотого глобуса»&lt;br>На фото: с британской королевой Елизаветой II

Кейт Бланшетт прославилась в конце 1990-х годов благодаря фильму о королеве Елизавете I индийского режиссера Шекхара Капура. В 1999 году за роль в фильме «Елизавета» она была впервые номинирована на «Оскар», а также стала лауреатом «Золотого глобуса»
На фото: с британской королевой Елизаветой II

Фото: AP / John Stillwell / WPA pool

В начале 2000-х годов актриса также приобрела широкую известность как исполнительница роли Галадриэль в кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона (кадр из фильма на фото). Спустя десять лет она повторила роль эльфийской принцессы в трилогии «Хоббит»

В начале 2000-х годов актриса также приобрела широкую известность как исполнительница роли Галадриэль в кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона (кадр из фильма на фото). Спустя десять лет она повторила роль эльфийской принцессы в трилогии «Хоббит»

Фото: New Line Cinema

Параллельно со съемками в кино Бланшетт играет на театральной сцене. В частности, в 1999 году она приняла участие в постановке лондонского театра «Олд-Вик» «Монологи вагины», где помимо нее играли Кейт Уинслет, Мелани Гриффит, Джулианна Мур и Джиллиан Андерсон&lt;br>На фото: с актером Леонардо Ди Каприо

Параллельно со съемками в кино Бланшетт играет на театральной сцене. В частности, в 1999 году она приняла участие в постановке лондонского театра «Олд-Вик» «Монологи вагины», где помимо нее играли Кейт Уинслет, Мелани Гриффит, Джулианна Мур и Джиллиан Андерсон
На фото: с актером Леонардо Ди Каприо

Фото: AP / Domenico Stinellis

В 2004 Кейт Бланшетт сыграла любовницу миллионера Говарда Хьюза в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор», главная роль в котором досталась Леонардо Ди Каприо. За роль актрисы Кэтрин Хепберн в этом фильме Кейт Бланшетт получила «Оскар»

В 2004 Кейт Бланшетт сыграла любовницу миллионера Говарда Хьюза в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор», главная роль в котором досталась Леонардо Ди Каприо. За роль актрисы Кэтрин Хепберн в этом фильме Кейт Бланшетт получила «Оскар»

Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

В 2007 году Шекхар Капур выпустил на экраны новый фильм о Елизавете I, в котором вновь отдал главную роль Кейт Бланшетт, благодаря чему она получила еще одну номинацию на «Оскар»

В 2007 году Шекхар Капур выпустил на экраны новый фильм о Елизавете I, в котором вновь отдал главную роль Кейт Бланшетт, благодаря чему она получила еще одну номинацию на «Оскар»

Фото: Universal Pictures

В том же году Кейт Бланшетт сыграла Боба Дилана в сборнике киноновелл «Меня там нет». Американского поэта и музыканта в нем сыграли семь актеров, включая Кристиана Бейла, Хита Леджера и Ричарда Гира, но именно перевоплощение Кейт Бланшетт в Боба Дилана стало одним из главных рекламных двигателей фильма

В том же году Кейт Бланшетт сыграла Боба Дилана в сборнике киноновелл «Меня там нет». Американского поэта и музыканта в нем сыграли семь актеров, включая Кристиана Бейла, Хита Леджера и Ричарда Гира, но именно перевоплощение Кейт Бланшетт в Боба Дилана стало одним из главных рекламных двигателей фильма

Фото: Weinstein Company

В 2008 году Кейт Бланшетт удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы

В 2008 году Кейт Бланшетт удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы

Фото: Reuters

В том же году актриса приняла участие в съемках оскароносной «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера (кадр из фильма на фото). Исполнитель главной роли Брэд Питт так отзывался о ее игре: «Она восхитительна. Она читает сцены, как мало кто умеет. А роль танцовщицы ей подходит из-за ее неоспоримой элегантности»

В том же году актриса приняла участие в съемках оскароносной «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера (кадр из фильма на фото). Исполнитель главной роли Брэд Питт так отзывался о ее игре: «Она восхитительна. Она читает сцены, как мало кто умеет. А роль танцовщицы ей подходит из-за ее неоспоримой элегантности»

Фото: Universal Pictures

Со своим будущим мужем, сценаристом Эндрю Аптоном актриса познакомилась в 1997 году. В том же году они сыграли свадьбу в национальном парке «Голубые горы» в австралийском штате Новый Южный Уэльс

Со своим будущим мужем, сценаристом Эндрю Аптоном актриса познакомилась в 1997 году. В том же году они сыграли свадьбу в национальном парке «Голубые горы» в австралийском штате Новый Южный Уэльс

Фото: AP / Chris Carlson

В браке у них родились трое сыновей — Дэшиэл Джон, Роман Роберт и Игнатиус Мартин. У супругов также есть приемная дочь Эдит Вивиан Патриша&lt;br>На фото: Кейт Бланшетт, ее муж Эндрю Аптон и их старший сын Дэшиэл Джон

В браке у них родились трое сыновей — Дэшиэл Джон, Роман Роберт и Игнатиус Мартин. У супругов также есть приемная дочь Эдит Вивиан Патриша
На фото: Кейт Бланшетт, ее муж Эндрю Аптон и их старший сын Дэшиэл Джон

Фото: AP / Sarah Dunn

В 2010 году восторженных отзывов критиков Кейт Бланшетт удостоилась за роль подружки Робин Гуда в одноименном фильме Ридли Скотта. «Кейт играет эту роль замысловато и с большим достоинством»,— отмечали они

В 2010 году восторженных отзывов критиков Кейт Бланшетт удостоилась за роль подружки Робин Гуда в одноименном фильме Ридли Скотта. «Кейт играет эту роль замысловато и с большим достоинством»,— отмечали они

Фото: Reuters / Lucas Jackson

В 2014 году Кейт Бланшетт получила свой второй «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Жасмин» (кадр из фильма на фото). Она посвятила свою награду умершему в том же году актеру Филипу Сеймуру Хоффману

В 2014 году Кейт Бланшетт получила свой второй «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Жасмин» (кадр из фильма на фото). Она посвятила свою награду умершему в том же году актеру Филипу Сеймуру Хоффману

Фото: Perdido Productions

Несколько лет Кейт Бланшетт вместе с супругом руководила Сиднейской театральной компанией. Однако актриса решила уделять больше времени кинематографу. «Я поняла, что время уходить, но я оставляю театр в надежных руках, — говорила она в интервью Vogue. — В Австралии я постоянно была на виду — наш театр государственный, приходилось участвовать во всех этих заседаниях и советах по культуре: часами говоришь, так что уже не можешь слышать звук собственного голоса»

Несколько лет Кейт Бланшетт вместе с супругом руководила Сиднейской театральной компанией. Однако актриса решила уделять больше времени кинематографу. «Я поняла, что время уходить, но я оставляю театр в надежных руках, — говорила она в интервью Vogue. — В Австралии я постоянно была на виду — наш театр государственный, приходилось участвовать во всех этих заседаниях и советах по культуре: часами говоришь, так что уже не можешь слышать звук собственного голоса»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

В 2018 году Кейт Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля

В 2018 году Кейт Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. В опросе читателей журнала Empire, проведенном в 2022 году, Бланшетт была признана одной из 50 величайших актеров и актрис всех времен &lt;br>На фото: кадр из фильма «8 подруг Оушена» (2018)

Актриса признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. В опросе читателей журнала Empire, проведенном в 2022 году, Бланшетт была признана одной из 50 величайших актеров и актрис всех времен
На фото: кадр из фильма «8 подруг Оушена» (2018)

Фото: Каро Премьер

«Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами» &lt;br>За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 50 фильмах и приняла участие в 22 театральных постановках

«Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами»
За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 50 фильмах и приняла участие в 22 театральных постановках

Фото: Reuters / Tony Gentile

В 2016 году актриса стала послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев (UNHCR)

В 2016 году актриса стала послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев (UNHCR)

Фото: DOMINICK REUTER / AFP

В 2023 году Кейт Бланшетт была названа в числе «Женщин года» по версии Time и появилась на обложке издания

В 2023 году Кейт Бланшетт была названа в числе «Женщин года» по версии Time и появилась на обложке издания

Фото: John Locher / AP

Актриса продолжает активно сниматься в кино. Один из последних проектов с ее участием — предстоящий фильм режиссера Элая Рота «Бордерлендс», сюжет которого основан на одноименной серии видеоигр, разработанной Gearbox Software. В центре сюжета «охотница за головами» Лилит в исполнении Бланшетт (кадр на фото)

Актриса продолжает активно сниматься в кино. Один из последних проектов с ее участием — предстоящий фильм режиссера Элая Рота «Бордерлендс», сюжет которого основан на одноименной серии видеоигр, разработанной Gearbox Software. В центре сюжета «охотница за головами» Лилит в исполнении Бланшетт (кадр на фото)

Фото: Arad Productions

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Кейт Бланшетт родилась в Мельбурне 14 мая 1969 года в семье морского офицера, эмигрировавшего из США. Он умер от сердечного приступа, когда дочери было десять лет

Фото: Zuma Preess / Kommersant Photo

«Я стала актрисой случайно»
Будущая актриса изучала искусство и экономику в Мельбурнском университете. Однажды в студенческие годы она отправилась в отпуск в Египет, где случайно снялась в массовке фильма о боксе. Вернувшись в Австралию, Кейт поступила в Национальный институт драматического искусства
На фото: с партнером по фильму «Оскар и Люсинда» Рэйфом Файнсом

Фото: Reuters

Кейт Бланшетт прославилась в конце 1990-х годов благодаря фильму о королеве Елизавете I индийского режиссера Шекхара Капура. В 1999 году за роль в фильме «Елизавета» она была впервые номинирована на «Оскар», а также стала лауреатом «Золотого глобуса»
На фото: с британской королевой Елизаветой II

Фото: AP / John Stillwell / WPA pool

В начале 2000-х годов актриса также приобрела широкую известность как исполнительница роли Галадриэль в кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона (кадр из фильма на фото). Спустя десять лет она повторила роль эльфийской принцессы в трилогии «Хоббит»

Фото: New Line Cinema

Параллельно со съемками в кино Бланшетт играет на театральной сцене. В частности, в 1999 году она приняла участие в постановке лондонского театра «Олд-Вик» «Монологи вагины», где помимо нее играли Кейт Уинслет, Мелани Гриффит, Джулианна Мур и Джиллиан Андерсон
На фото: с актером Леонардо Ди Каприо

Фото: AP / Domenico Stinellis

В 2004 Кейт Бланшетт сыграла любовницу миллионера Говарда Хьюза в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор», главная роль в котором досталась Леонардо Ди Каприо. За роль актрисы Кэтрин Хепберн в этом фильме Кейт Бланшетт получила «Оскар»

Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

В 2007 году Шекхар Капур выпустил на экраны новый фильм о Елизавете I, в котором вновь отдал главную роль Кейт Бланшетт, благодаря чему она получила еще одну номинацию на «Оскар»

Фото: Universal Pictures

В том же году Кейт Бланшетт сыграла Боба Дилана в сборнике киноновелл «Меня там нет». Американского поэта и музыканта в нем сыграли семь актеров, включая Кристиана Бейла, Хита Леджера и Ричарда Гира, но именно перевоплощение Кейт Бланшетт в Боба Дилана стало одним из главных рекламных двигателей фильма

Фото: Weinstein Company

В 2008 году Кейт Бланшетт удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы

Фото: Reuters

В том же году актриса приняла участие в съемках оскароносной «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера (кадр из фильма на фото). Исполнитель главной роли Брэд Питт так отзывался о ее игре: «Она восхитительна. Она читает сцены, как мало кто умеет. А роль танцовщицы ей подходит из-за ее неоспоримой элегантности»

Фото: Universal Pictures

Со своим будущим мужем, сценаристом Эндрю Аптоном актриса познакомилась в 1997 году. В том же году они сыграли свадьбу в национальном парке «Голубые горы» в австралийском штате Новый Южный Уэльс

Фото: AP / Chris Carlson

В браке у них родились трое сыновей — Дэшиэл Джон, Роман Роберт и Игнатиус Мартин. У супругов также есть приемная дочь Эдит Вивиан Патриша
На фото: Кейт Бланшетт, ее муж Эндрю Аптон и их старший сын Дэшиэл Джон

Фото: AP / Sarah Dunn

В 2010 году восторженных отзывов критиков Кейт Бланшетт удостоилась за роль подружки Робин Гуда в одноименном фильме Ридли Скотта. «Кейт играет эту роль замысловато и с большим достоинством»,— отмечали они

Фото: Reuters / Lucas Jackson

В 2014 году Кейт Бланшетт получила свой второй «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Жасмин» (кадр из фильма на фото). Она посвятила свою награду умершему в том же году актеру Филипу Сеймуру Хоффману

Фото: Perdido Productions

Несколько лет Кейт Бланшетт вместе с супругом руководила Сиднейской театральной компанией. Однако актриса решила уделять больше времени кинематографу. «Я поняла, что время уходить, но я оставляю театр в надежных руках, — говорила она в интервью Vogue. — В Австралии я постоянно была на виду — наш театр государственный, приходилось участвовать во всех этих заседаниях и советах по культуре: часами говоришь, так что уже не можешь слышать звук собственного голоса»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

В 2018 году Кейт Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. В опросе читателей журнала Empire, проведенном в 2022 году, Бланшетт была признана одной из 50 величайших актеров и актрис всех времен
На фото: кадр из фильма «8 подруг Оушена» (2018)

Фото: Каро Премьер

«Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами»
За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 50 фильмах и приняла участие в 22 театральных постановках

Фото: Reuters / Tony Gentile

В 2016 году актриса стала послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев (UNHCR)

Фото: DOMINICK REUTER / AFP

В 2023 году Кейт Бланшетт была названа в числе «Женщин года» по версии Time и появилась на обложке издания

Фото: John Locher / AP

Актриса продолжает активно сниматься в кино. Один из последних проектов с ее участием — предстоящий фильм режиссера Элая Рота «Бордерлендс», сюжет которого основан на одноименной серии видеоигр, разработанной Gearbox Software. В центре сюжета «охотница за головами» Лилит в исполнении Бланшетт (кадр на фото)

Фото: Arad Productions

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