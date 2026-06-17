Выборы депутатов в Законодательное собрание Оренбуржья пройдут 17 сентября

В Оренбургской области утвердили дату проведения выборов депутатов в Законодательное собрание. Они пройдут 17 сентября, в один день с выборами в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Список кандидатов от «Единой России» на грядущих выборах возглавит губернатор региона Евгений Солнцев. В нем также числятся глава Новосергиевского района и Герой России Нурсултан Муссагалеев, председатель Заксоба Сергей Грачев и сенатор Андрей Шевченко.

Кандидаты уже могут приступать к выдвижению. Последний день – 6 июля, после чего начнется период представления документов на регистрацию. Он продлится 10 дней. Кандидатов по одномандатным избирательным округам и списки кандидатов по единому избирательному округу выдвигают политические партии, либо кандидат выдвигается самостоятельно. В Облизбиркоме уточнили, что регистрацию завершат к августу. 11 июня комиссия на собрании с представителями политических партий и СМИ напомнила о новациях избирательного законодательства. Например, сегодня в агитматериалах запрещено использовать изображение или воспроизведение голоса вымышленного или умершего человека. К этому пункту относятся и материалы, созданные информационными технологиями.

Оренбуржцам предстоит выбрать 47 депутатов в Законодательное собрание. Из них 24 — по партийным спискам, а 23 — по одномандатным избирательным округам.

Яна Вежлева