Стоимость высшего образования в Нижегородской области выросла на 15% в 2026 году

Рост стоимости платных программ высшего образования в Нижегородской области составил в среднем 15% в 2026 году, сообщил ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев на пресс-конференции. Представители других нижегородских вузов согласились с коллегой и также рассказали о ситуации в своих учебных заведениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Понятно, что есть рынок и есть инфляция. У нас есть указ президента России, и мы должны стремиться к тому, чтобы наш профессорско-преподавательский состав получал двойную среднюю зарплату по региону, которая растет. У нас в вузе на каких-то программах есть чуть больше, чем 15%, но в среднем так», — прокомментировал ректор НГЛУ.

К примеру, стоимость очной программы педагогического образования (бакалавриат и специалитет «Иностранный язык») за первый курс на 2026/2027 учебный год составила в НГЛУ 240 тыс. руб. (+15,14% к 2025 году). В ННГУ им. Н.И. Лобачевского стоимость очной программы «Химия» за первый курс выросла на те же 15%, до 253 тыс. руб. В НГПУ им. К. Минина очная программа «Графический дизайн» за первый курс – на 11,7%, до 325 тыс. руб., в то время как программа педагогического образования с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература» – лишь на 6,06%, до 175 тыс. руб.

Анастасия Титова