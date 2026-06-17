«Займер» выплатит дивиденды за четвертый квартал 2025 года

Акционеры российской микрофинансовой организации «Займер» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за четвертый квартал 2025 года в размере 11,1 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели направят 1,11 млрд руб., или 100% чистой прибыли за октябрь-декабрь прошлого года. Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 28 июня.

За первые три квартала 2025-го акционерам «Займера» уже выплатили 1,619 млрд руб. (16,19 руб. на бумагу), или 50% чистой прибыли по МСФО. С учетом выплат за четвертый квартал суммарный размер дивидендов достигнет 2,729 млрд руб. (27,29 руб. на акцию). Дивдоходность акций ММК составляет около 19%.

«Займер» специализируется на онлайн-кредитовании. В группу входят ПАО МКК «Займер», банк «Евроальянс», МКК «Селлер Капитал», МКК «Дополучкино», коллекторское агентство «Профи». ПАО «Займер» провело IPO на Мосбирже в апреле 2024 года. Основной акционер «Займера» (85,32%) — основатель компании Сергей Седов.