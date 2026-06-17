Три самарских университета вошли в рейтинг 100 лучших вузов России

Агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг 100 лучших российских вузов. Как и годом ранее, в нем оказались три высших учебных заведения Самары.

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева занял в рейтинге 45-е место, опустившись за год на одну позицию ниже. Самарский государственный медицинский университет оказался на 52-й строчке. Годом ранее вуз находился на 53-й позиции. В сотню лучших российских вузов также попал Самарский государственный технический университет. «Политех» опустился на 12 позиций ниже, заняв 87-е место в рейтинге.

Андрей Сазонов