Челябинцы стали чаще покупать б/у ноутбуки и комплектующие для компьютеров

Рынок потребительской электроники в Челябинске по итогам первого квартала 2026 года показал смещение спроса в сторону сегмента ресейла. На устройства, бывшие в употреблении, пришлось 91% всех продаж ноутбуков в городе, а доля новых устройств составила 9%. Об этом сообщает пресс-центр сервиса «Авито».

В сегменте ресейла лидером по доле продаж остается Apple (17%), на втором и третьем местах — Asus (14%) и HP (13%).

Наиболее высокую динамику роста показали ноутбуки Honor: количество сделок с устройствами этого бренда увеличилось в 2,5 раза год к году. Cредняя цена за устройство составляет 25 тыс. руб. Также в два раза выросли продажи ноутбуков челябинского бренда Echips (средняя цена — 15 тыс. руб.), а спрос на подержанную технику Apple увеличился на 74% при средней стоимости 40 тыс. руб.

Рынок новых устройств демонстрирует иную структуру: здесь доля Apple достигает 43%. Продажи новых ноутбуков американского бренда за год выросли в два раза, а их средняя стоимость составила 80 тыс. руб.

В число наиболее востребованных новых устройств также вошли Ardor Gaming (суббренд сети магазинов электроники DNS) и Honor. Первый показал рост продаж на 67%, а последний вырос на 6% при схожей средней цене в районе 50 тыс. руб.

В сегменте комплектующих для ПК челябинцы чаще всего приобретали видеокарты (26% от всех продаж запчастей) и оперативную память (16%). При этом самый заметный прирост спроса зафиксирован в категориях жестких дисков (+56%) и оперативной памяти (+51%).

Евгений Рыженьков