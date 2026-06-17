В Уфе троих братьев будут судить за хулиганство

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе завершил расследование уголовного дела в отношении троих братьев 17, 20 и 23 лет. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и угрозой его применения (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, вечером 3 июня 2025 года на футбольной площадке по улице Ахметова старший из братьев в ответ на замечание 13-летнего подростка устроил конфликт. Вместе со средним братом он угрожал подростку на площадке, а затем присылал угрозы в мессенджере. За подростка вступился его совершеннолетний знакомый, но трое обвиняемых братьев избили его. «Впоследствии к конфликту подключились другие лица с обеих сторон, в результате массовой драки участникам были причинены телесные повреждения»,— отметили в СКР.

Материалы уголовного дела в отношении других участников драки выделены в отдельное производство.

Олег Вахитов