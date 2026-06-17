На рынке первичной недвижимости Казани средняя стоимость квадратного метра в готовых новостройках снизилась относительно объектов на стадии строительства. Об этом сообщила пресс-служба компании «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани стоимость готовых новостроек стала ниже строящихся

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Казани стоимость готовых новостроек стала ниже строящихся

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Казани средняя цена квадратного метра в готовых объектах составляет 271,1 тыс. руб., в строящихся — 277,5 тыс. руб. Разница достигает 2,3%.

По мнению аналитиков, она объясняется особенностями реализации проектов: после ввода домов застройщики могут снижать цены на оставшиеся квартиры для ускоренного закрытия обязательств перед банками. Кроме того, на стадии строительства стоимость формируется с учетом роста себестоимости работ и материалов. В начале строительства, когда эскроусчета еще не наполнены, девелопер не может предложить большие скидки.

Анна Кайдалова