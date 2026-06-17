Китайский конкурент запрещенного в РФ Instagram готовит IPO с оценкой в $70 млрд

Китайская соцсеть и видеохостинг со встроенным магазином Xiaohongshu намерена до конца текущего года провести первичное размещение акций на бирже в Гонконге. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, компания рассчитывает на оценку более $70 млрд.

Платформа Xiaohongshu была создана в 2013 году. За пределами КНР она известна как RedNote или RED, многие СМИ называют ее китайским конкурентом Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сейчас RedNote имеет более 400 млн активных пользователей в месяц и является одной из самых популярных соцсетей в Китае. Компания запустила торговые онлайн-платформы Redshop на нескольких рынках, включая США и Великобританию. В числе инвесторов Xiaohongshu китайские технологические гиганты Tencent и Alibaba. По данным источников WSJ, в ходе недавней закрытой продажи долей в Xiaohongshu инвесторы оценили компанию более чем в $50 млрд. Ожидается, что в этом году чистая прибыль шанхайской компании превысит $3 млрд. Годом ранее она была около $2 млрд.

Алена Миклашевская