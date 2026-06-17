Челябинская маршрутка №50 перейдет на регулируемый тариф и поменяет направление

С 1 июля в Челябинске маршрутка №50 Мамина — Пригородный перейдет на регулируемый тариф и поменяет трассу движения. Ее продлят до поселка Пригородный, сообщает пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Вместо проспекта Ленина микроавтобусы направят по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской, Братьев Кашириных. На северо-западе Челябинска вместо Петра Столыпина маршрут пройдет по Новоградскому проспекту до поселка Пригородный. Это позволит сократить время в пути между северо-востоком и северо-западом, а также обеспечить новые микрорайоны городским маршрутом, подчеркивают в пресс-службе учреждения.

Предусмотрена работа 18 автобусов малого класса с интервалом 10–15 минут по будням и 12 автобусов с интервалом 15 минут по выходным. Первый рейс от улицы Мамина в 5:45 по будням и в 6:16 — по выходным дням, от Пригородного — в 7:10 и 7:45 соответственно. Последний рейс от Мамина в 21:45 по будням и в 21:15 по выходным, от Пригородного — в 20:15 и 21:45 соответственно. Перевозчик — ООО «Предприятие Эдельвейс».

Виталина Ярховска