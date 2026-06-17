Дональд Трамп объявил, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, призванного завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Официальное подписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Условия соглашения еще не известны, однако уже вызвали бурную реакцию во многих странах мира. Одни обозреватели отмечают, что главное — прекратить военные действия и решать ядерный вопрос в Иране дипломатическим путем. Другие же полагают, что Дональд Трамп не сдержал собственные обещания и не выполнил условия начатой им военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thibault Camus, AP Фото: Thibault Camus, AP

The New York Times (Нью-Йорк, США) Иран нашел ахиллесову пяту Трампа Иранские военные лидеры приветствовали соглашение о прекращении огня с президентом Трампом как триумф. Они похвастались тем, что «навязывая свою божественную и железную волю», «унизили американских и сионистских врагов». И в целом они правы. Трамп испугался, когда режим не рухнул мгновенно, а цены на энергоносители резко выросли. Затем он фактически отказался от войны, которую сам начал. Он усугубил ошибку почти комичной чередой военных угроз и отступлений в последнюю минуту. И Тегеран нащупал его ахиллесову пяту. Трамп находится на пути к предательству Израиля, нашего главного союзника в этой борьбе, подталкивая Иерусалим к отказу от попыток остановить атаки «Хезболлы». Но еще большее предательство — это предательство американцев, поддержавших войну, не только неоконсерваторов, но и большей части сторонников Трампа из движения MAGA

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Израиль не может аплодировать иранской сделке, которая сохраняет все главные угрозы Как Израиль оценивает итоги сделки США и Ирана Якобы достигнутое между США и Ираном соглашение позитивно для нефтяных рынков, для Белого дома, который хочет, чтобы война закончилась. И для президента, которому не терпится заявить, что он заставил Тегеран сесть за стол переговоров и открыть Ормузский пролив. Но для Израиля это не главный критерий. Критерий — это слабее ли Иран сегодня, чем был до этого соглашения. Свернута ли его ядерная программа? Вывезен ли обогащенный уран? Решен ли вопрос с его ракетами и дронами? Выбита ли «Хезболла» с позиций? Сохранена ли свобода действий Израиля? Пока что ответы на эти вопросы неясны. И это должно нас беспокоить.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Пауза — это не триумф Соглашение США и Ирана о прекращении огня на 60 дней можно приветствовать, потому что даже циничная дипломатия лучше войны. Но Дональду Трампу не следует называть это триумфом. Он купил паузу после незаконной волюнтаристской войны, которая не привела к достижению объявленных целей, разорила Иран, дестабилизировала Ливан и сотрясла энергетические рынки, сделав многих людей беднее и голоднее. Кампания, начатая с целью продемонстрировать военную силу США, скорее всего, запомнится демонстрацией их ограниченных возможностей. Соглашение с Ираном лучше, чем война с Ираном. Но президент США превозносит как победу частичное ослабление кризиса, к созданию которого приложили руку он сам и Биньямин Нетаньяху. Критерием успешности будет не возобновление движения по Ормузскому проливу, которое было остановлено войной, а удастся ли за следующие два месяца добиться реального ядерного урегулирования и погасить пламя, раздутое ударами США и Израиля.

France Info (Париж, Франция) «Я меньше боюсь смерти»: облегчение иранцев после достижения мирного соглашения с Соединенными Штатами Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин о соглашении США с Ираном В Иране жители разрываются между облегчением и разочарованием. Им обещали конец режима. «Я стала более оптимистичной и меньше боюсь смерти,— говорит 24-летняя Ирен, которая выступала против израильско-американской интервенции.— Я надеюсь, что это соглашение приведет к снятию санкций и снижению стоимости жизни. Хотя я все еще чувствую, что жизнь замерла. И я ожидаю, что в любой момент это соглашение сорвется, что война начнется снова, что плохие новости будут продолжаться». «Огромное разочарование,— говорит Шарзаде, преподающая французский язык в Тегеране.— Я очень пессимистична, потому что в ядерном соглашении 2015 года были сняты некоторые санкции. Сейчас цены не упадут, и люди уже много потеряли. За один месяц было два повышения цен: одно на 15%, другое на 20%».

Иран выиграл войну, просто не дав США одержать победу

Меморандум о взаимопонимании — лишь первый шаг на длинном и непростом пути к миру и стабильности. Самая серьезная проблема господина Трампа в данный момент — не допустить новых столкновений между США и Ираном или Израилем и Ираном, пока идут переговоры по ядерному вопросу. Самая большая его стратегическая ошибка заключалась в убеждении, разделяемом и Израилем, что ядерную проблему Ирана можно решить военным путем. Вашингтон недооценил упорство Ирана, стратегическую глубину и географические преимущества. Как говорил Генри Киссинджер, «партизан выигрывает, если он не проигрывает». Иран выиграл эту войну, не проиграв, а США, самая мощная стана мира, проиграла, не сумев достичь своих целей.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик