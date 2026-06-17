Будущие специалисты по промышленному туризму получили дипломы

В Перми на площадке визит-центра промышленного туризма прошел региональный финал Всероссийской образовательной программы АСИ «Открытая промышленность». 26 выпускников-участников от Пермского края получили дипломы о профессиональной переподготовке в области промышленного туризма. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

С ноября 2025 года по февраль 2026-го участники обучались в онлайн формате. Среди изучаемых дисциплин – «Промышленный туризм как коммуникационный проект для региона, муниципалитета и предприятия», «Креативные и инновационные подходы и форматы организации промышленного туризма», «Формирование продукта по промышленному туризму для внешних рынков» и другие. Каждый из слушатель сдал экзамен и представил выпускной проект. Выданные дипломы — образовательные документы государственного образца — позволят вести профессиональную деятельность в сфере организации промышленного туризма.

Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что в этом году всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма отмечает свое пятилетие. За это время в Прикамье обучение прошли более ста специалистов в этой сфере. В их числе представители как крупных предприятий — «Протон-ПМ», «Редуктор-ПМ», ПНППК, «Мотовилихинские заводы», «Сорбент», Торгово-промышленная палата Пермского края, Краснокамский РМЗ, так и совсем небольших — фабрики «Кумир», «ТРЕК», корпоративных музеев, Краснокамской фабрики деревянной игрушки.

«За этот период мы увидели рост направления и турпотока. Все чаще туристы, приезжающие в Прикамье, выбирают маршрут, который подразумевает знакомство не только с природными достопримечательностями, но и хотят увидеть, как выпускаются конфеты, создаются роботы, изготавливается керамическая посуда и многое другое. Начиная с 2021 года турпоток в регион по направлению промышленный туризм вырос в 20 раз и составил 458,5 тысячи человек», — заявил господин Хорошутин.

По итогам 2025 года Пермский край вошел в топ регионов-лидеров России по направлениям «Центр демонстрации промышленного потенциала» и «Центр промышленных туров». В апреле 2026 года в Перми открылся первый в регионе визит-центр промышленного туризма