Совет Федерации согласовал Ивана Грибова на должность прокурора Башкирии

Совет Федерации одобрил кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Башкирии, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. «Соответствующая информация будет направлена Президенту России»,— указано в сообщении.

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин ушел в отставку в начале апреля. Ему прочили должность в Генпрокуратуре.

Обязанности главы надзорного ведомства временно исполняет первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский.

Иван Грибов родился 22 июня 1975 года в Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права, после чего поступил на службу в прокуратуру. Работал в Пензенской и Псковской областях, в Удмуртии. С апреля 2023 года возглавлял прокуратуру Владимирской области.

Олег Вахитов