Директор Лувра призвал срочно помочь «выдохшемуся» музею
Новый директор крупнейшего музея мира Кристоф Лерибо впервые публично признал масштаб нынешних проблем Лувра. Выступая в Сенате, он заявил: «Можно сказать без обиняков: несмотря на всю красоту и величие, несмотря на ежедневную самоотверженность сотрудников, Лувр выдохся».
По словам Лерибо, приведенным AFP, инженерные системы и оборудование музея подошли к концу своего жизненного цикла. «Мы стоим на перепутье, чрезвычайных проблем становится все больше, и перед нами стена, требующая инвестиций»,— заявил он. Среди ближайших задач — ремонт одного из крыльев музея, ради которого придется переместить более 10 тыс. экспонатов.
Ограбление 19 октября, пропажа драгоценностей французской короны, выявило то, о чем специалисты говорили давно: музей серьезно отстает в модернизации систем безопасности. Это признали и прежний директор Лоранс де Кар, и депутаты, и сенаторы, которые после ограбления назвали состояние пунктов наблюдения «удручающим». Лерибо заверил сенаторов, что намерен «обеими руками взяться за решение этих срочных проблем». С января 2027 года должна заработать новая система видеонаблюдения по периметру музея, а уже в октябре откроется новый центр управления безопасностью. Пока же, признал директор, пришлось в экстренном порядке установить дополнительные камеры в наиболее уязвимых местах. По словам Лерибо, «рана от кражи и травма последующих месяцев до сих пор очень остро ощущаются в музее». Координировать реформу охраны будет бывший комиссар полиции Оливье Гупиль, до недавнего времени отвечавший за безопасность парижского транспорта.
Кристоф Лерибо вновь подтвердил необходимость реализации проекта «Новый Ренессанс Лувра», стоимость которого превышает миллиард евро. После ограбления этот проект из амбициозной программы модернизации окончательно превратился в насущную необходимость.
Проблемы Лувра носят комплексный характер и проявляются не только в устаревших системах безопасности. Музей столкнулся с обветшанием здания, техническими неисправностями (включая проблемы с отоплением, подтопления в хранилищах), что ставит под угрозу сохранность экспонатов и создает неудобства для посетителей. Кроме того, сотрудники Лувра неоднократно бастовали, требуя улучшения условий труда и увеличения штата, поскольку существующий персонал перегружен. Ограбление 19 октября 2025 года лишь усугубило ситуацию, выявив давние проблемы, о которых ранее предупреждали аудиты.
Проект «Новое Возрождение Лувра», оцениваемый в сумму от 700 до 800 миллионов евро, был анонсирован президентом Эмманюэлем Макроном еще в начале 2025 года. Цель проекта — не только реконструкция, но и реорганизация подземных пространств, создание нового входа и модернизация всей инфраструктуры, чтобы увеличить пропускную способность до 12 миллионов посетителей в год. Однако в 2025 году Счетная палата Франции пересмотрела стоимость реставрации до 1,15 миллиарда евро, подчеркнув, что администрация Лувра уделяла больше внимания внешней привлекательности и покупке произведений искусства в ущерб ремонту и безопасности.