Пермского фармацевта будут судить за уклонение от уплаты 240 млн рублей

В Прикамье окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя крупной фармацевтической компании, сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о Николае Шаврине, который вместе с Андреем Годоваловым владел сетью «Аптека от склада». «По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года с целью уклонения от уплаты налогов обвиняемый совместно с директором фирмы организовали поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения»,— сообщают силовики. Сумма ущерба оценивается следствием в 240 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дело в отношении Андрея Годовалова выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его международным розыском. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский райсуд Перми.

Напомним, Николай Шаврин уже проходил обвиняемым по аналогичному составу преступления, ему инкриминировалось уклонение от уплаты 418 млн руб. В сентябре прошлого года суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.