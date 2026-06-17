Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:59

Пермского фармацевта будут судить за уклонение от уплаты 240 млн рублей

В Прикамье окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя крупной фармацевтической компании, сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о Николае Шаврине, который вместе с Андреем Годоваловым владел сетью «Аптека от склада». «По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года с целью уклонения от уплаты налогов обвиняемый совместно с директором фирмы организовали поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения»,— сообщают силовики. Сумма ущерба оценивается следствием в 240 млн руб.

Николай Шаврин

Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дело в отношении Андрея Годовалова выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его международным розыском. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский райсуд Перми.  

Напомним, Николай Шаврин уже проходил обвиняемым по аналогичному составу преступления, ему инкриминировалось уклонение от уплаты 418 млн руб. В сентябре прошлого года суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.