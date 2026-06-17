Хозуправление Башкирии заказало подарочные сервизы на 1,5 млн рублей

Уфимское ООО «Арт-Медиа-Мастер» поставит 100 подарочных чайных сервизов по заказу Хозяйственного управления Башкирии, подведомственного Управлению делами главы республики. По данным сайта госзакупок, контракт, подписанный по итогам электронного аукциона, обойдется бюджету Башкирии в 1,47 млн руб.

На участие в торгах была подана одна заявка. Сервизы будут состоять из чашки, блюдца, чайника, сахарницы и молочника, изготовленных из фарфора и упакованных в переплетный картон с декоративным орнаментом.

Хозуправление Башкирии заказывает подарочные сервизы каждый год. В прошлом году за 1,2 млн руб. подарочные наборы поставило ООО «Мир печати», а до этого покупка по контракту с индивидуальным предпринимателем Ольгой Губачевой обошлась в 1 млн руб.

ООО «Арт-Медиа-Мастер» зарегистрировано в 2017 году. С прошлого года учредителем компании является Лариса Михайлова. Фирма занимается деятельностью рекламных агентств. По данным Rusprofile, «Арт-Медиа-Мастер» участвовала в торгах на оказание типографских услуг, поставку бланков, визитных карточек, плакатов и стендов. 2025 год организация закончила с нулевой выручкой и 2 тыс. руб. убытков.

Идэль Гумеров