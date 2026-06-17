Минобр Оренбуржья отсудил 1 млн рублей у земского учителя

Министерство образования Оренбургской области обратилось в суд с иском против земского учителя. Ведомство потребовало с нее 1 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Истец заявил, что в 2025 году женщина стала одним из победителей конкурсного отбора федеральной программы «Земский учитель». С ней заключили договор, согласно которому педагог получает единовременную выплату и обязуется пять лет трудиться в образовательном учреждении в сельской местности. Однако спустя 99 дней после выхода на работу учительница уволилась по собственному желанию, из-за чего ведомство потребовало вернуть компенсацию.

В суде ответчица не предоставила доказательств, что неисполнение ранее заключенного договора произошло по каким-либо исключительным обстоятельствам. В пользу областного министерства образования суд взыскал с женщины 1 млн руб., на данный момент решение не вступило в законную силу.

Яна Вежлева