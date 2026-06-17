В Прикамье начнут развивать медицинский туризм

В Пермском крае начнет работать агрегатор медицинского туризма, позволяющий выбрать клинику для лечения или реабилитации, билеты, отель и организовать досуг в период лечения. Как сообщает пресс-служба краевого заксобрания, об этом рассказал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин на заседании экономического комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Хорошутина, создание агрегатора медицинских услуг является частной инициативой, поддержанной краевыми властями. Сервис объединит государственные и частные клиники, он будет включен в региональную программу «Развитие экспорта Пермского края». Планируется, что агрегатор начнет работу в конце августа.