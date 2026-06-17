Водителю квадроцикла в Удмуртии дали срок после ДТП, в котором погибла его дочь

Можгинский райсуд Удмуртии отправил 33-летнего водителя квадроцикла в колонию-поселение после ДТП, в котором погибла его 6-летняя дочь. Как сообщает пресс-служба судебной инстанции, подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности при нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Можгинский районный суд Удмуртии Фото: Можгинский районный суд Удмуртии

ДТП произошло 1 марта на станции Сардан в Можгинском районе. Подсудимый, перевозя двух несовершеннолетних на квадроцикле «Мотомир», не справился с управлением и врезался в снежную насыпь, из-за чего транспорт перевернулся. Его дочь погибла на месте. Еще один пассажир, 9-летняя девочка, получила травмы. Все участники ДТП были без мотошлемов.

Водитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему пять лет в колонии-поселении и в качестве дополнительного наказания запретил подсудимому управлять транспортом в течение двух лет.