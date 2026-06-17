«Рекомендации должны получать обратную связь, а не уходить в стол»

Весной Общественная палата Уфы собралась в своем третьем составе. Ее новый председатель Виталий Золотов рассказал «Ъ-Уфа» о том, как палата намеревается стать действенной силой в жизни города, какое участие в этом должно принимать население и как бизнес-процессы можно приложить к общественной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов

Фото: из личного архива Председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов

Фото: из личного архива

— Первый состав Общественной палаты Уфы опирался на авторитет и уважение его членов, так как в него входили заслуженные представители разных сфер. Опорой предыдущего состава Общественной палаты Уфы были НКО — так называемая «третья власть». На кого будет полагаться палата в ближайшие три года?

— Третий состав сознательно объединил оба этих начала и добавил свое. У нас есть и авторитет — заслуженные эксперты, юристы, представители профессиональных сфер, и сила НКО как «третьей власти». Но в этот состав впервые вошли участники СВО, городские активисты, зоозащитники, предприниматели — люди, которые ежедневно работают «на земле».

Поэтому главная опора палаты на ближайшие три года — не одна группа, а живая связь с жителями. Авторитет открывает двери, НКО дают экспертизу и охват, а активисты — обратную связь от конкретных дворов и районов. Наша задача — стать органом, который рекомендует лучшие практики и системно меняет жизнь в городе к лучшему, а не ограничивается точечными акциями.

Также мы изменили формат работы: теперь деятельность палаты выстроена в виде бизнес-процессов, которыми мы управляем в «Битрикс24». И дело не в том, что прежние практики были плохими, а я хочу сделать лучше. Нет, мне, исходя из опыта в предпринимательской деятельности, такой подход кажется лишь более практичным и эффективным. На мой взгляд, Общественная палата работает как живой организм — как и бизнес, только предпринимательство нацелено на зарабатывание денег и получение прибыли, а общественная деятельность такой цели не ставит. Главное — менять мир к лучшему, вносить свой вклад. Конечным продуктом является будущее города, в которое мы инвестируем свой труд.

— Возможно ли расширить представительство палаты, включив в нее жителей города? Например, дать право делегирования по территориальному признаку?

— Идея здравая и в духе времени: чем шире вход в палату, тем выше доверие к ее решениям. Сегодня состав формируют администрация города, Общественная палата республики и НКО путем рейтингового голосования.

Прямое делегирование от советов домов, территориальных органов самоуправления (ТОС) и уличных комитетов потребует изменения положения об Общественной палате, которое утверждает совет городского округа. Это вопрос не одного дня, но именно к такому расширению гражданского представительства стоит идти.

На первом этапе мы готовы закрепить это де-факто — через постоянные рабочие группы и общественный актив при комиссиях, куда жители смогут входить от своих территорий уже сейчас.

Допустим, есть люди, которые неравнодушны и хотят принимать участие в общественной жизни города. Мы можем создать специальную рабочую группу, посвященную какому-либо вопросу, включить в нее экспертов и неравнодушных жителей. В статусе членов рабочей группы они могут вносить предложения и ей самой, и, через Общественную палату, выносить их на горсовет.

— Велико ли желание горожан, представителей НКО, гражданских активистов и лидеров домовых советов участвовать в общественной жизни не только в масштабах своего двора и организации, но и на уровне города?

— Я вижу, что люди обращаются по конкретным «болевым» точкам или, наоборот, «точкам роста» — проблемам и вопросам, которые волнуют данную местность. Но порой такие инициативы касаются жителей всего района. Но кто сказал, что идеи нельзя масштабировать? Если есть действительно здравая, нужная, своевременная инициатива, повышающая качество жизни горожан, мы же можем перенести ее из одного района в другой? И это правильно. Во-первых, не все наши идеи, которые видятся верными, окажутся действительно рабочими. Это значит, что гипотезы можно проверять на одном из районов. Проверили гипотезу: работает. Обкатываем. Обкатка прошла — делимся, масштабируем на город.

Во-вторых, я считаю, что нужно перенимать лучшие практики. На диалоговой площадке, которую Общественная палата Уфы провела 9 июня, некоторые участники в ответ на положительные примеры Казани и Нижнего Новгорода высказывались, что нам нужен свой путь. Но зачем тратить время и изобретать велосипед, когда можно взять лучшую практику, адаптировать под наши реалии — законодательную базу, республиканскую специфику — и ехать на этом велосипеде?

— В Уфе есть несколько «лакун» для открытого выражения мнения о городском хозяйстве: форумы «Управдом» и публичные слушания об исполнении бюджета. Готова ли палата предоставить населению альтернативную площадку для высказываний о наболевших вопросах?

— С большим удовольствием. Палата сама готова стать такой площадкой — и это прямо вытекает из нашего предназначения: согласовывать интересы жителей и органов местного самоуправления по важнейшим вопросам развития города.

Форматы вроде «Управдома» и публичных слушаний по бюджету ценны, но они узкие и эпизодичные. Мы видим палату как постоянно действующую городскую дискуссионную площадку — с регулярными общественными слушаниями, выездными встречами в районах и понятными каналами обратной связи.

Но важно, чтобы это был не «выпуск пара», а механизм, где мнение жителей доходит до конкретных решений администрации.

— Сами горожане готовы не просто высказываться, но и участвовать в принятии решений и их реализации? Отличается ли население Уфы особой активностью или пассивностью?

— Я бы назвал это не пассивностью, а отсутствием желания брать ответственность за принятие решения. Мы все готовы что-то обсудить. Но когда у человека возникает понимание, что ему нужно сейчас принять решение и отвечать за него, не все готовы эту ответственность нести. Но не думаю, что уфимцы в этом плане сильно отличаются от кого-то.

— Достаточно ли у Общественной палаты Уфы полномочий для решения проблем населения и реализации собственной стратегии?

— Полномочий для главной миссии — быть мостом между жителями, НКО и властью и осуществлять общественный контроль — у нас достаточно. Палата может проводить слушания, давать рекомендации, привлекать экспертов, выражать консолидированную позицию граждан. Вопрос не столько в объеме полномочий, сколько в их полном и системном использовании. Наша стратегия, выработанная на сессии 7 апреля, как раз состоит в переходе от разовых инициатив к системной работе.

Например, экономическая комиссия палаты уже предложила цифровизацию нестационарных торговых объектов, чтобы свести их в интеллектуальную карту города. У нас достаточно большое количество НТО, которые не имеют разрешений на предпринимательскую деятельность. Из недавних новостей: в Уфе сносят пять нестационарных объектов, действовавших без сооружения. По фотографиям видно, что эти НТО стоят, наверное, уже лет 10. То есть город на протяжении 10 лет недополучал денежные средства в бюджет, потому что там велась предпринимательская деятельность без разрешений, а значит — без налоговых отчислений и оплаты аренды земли. Город мог бы сдавать объект в аренду и получать деньги, чтобы у нас с вами были лучше дороги, чище поребрики, комфортнее среда.

Представьте себе какую-то стрессовую ситуацию: человек отравился. А по документам этого бизнеса просто нет. Кого привлекать к ответственности? Еще один аспект — удар по конкуренции. То есть установили ларек без торгов, а значит — без конкуренции, от чего страдает и качество продукта, сервиса и даже внешний вид киоска и работников.

— Нужны ли палате какие-то дополнительные функции?

— Главные ограничения — не юридические, а организационные. Я говорю об инерции восприятия, когда палату видят совещательным органом для галочки, а также о нехватке системности и недостаточном использовании уже имеющихся инструментов, включая право выходить с инициативами и рекомендациями.

Для полноценного участия в городском самоуправлении палате полезны будут три вещи. Первое — закрепленный механизм обязательного учета ее рекомендаций при принятии городских решений: рекомендации должны получать обратную связь, а не уходить в стол.

На июньской диалоговой площадке был классный пример, когда подняли вопрос правильного ухода за травянистыми растениями во избежание запыленности города. Идея в том, что не всегда нужно косить до «щетины»: высокая трава, во-первых, задерживает пыль, а во-вторых, очищает кислород. И это мнение озвучивают члены Общественной палаты Уфы. Поэтому мы считаем, что некоторые решения нужно проводить через Общественную палату. У нас есть эксперты, готовые дать рекомендации бесплатно. Нашу экспертизу можно было бы внедрить в технические задания к торгам, например, на покос травы — почему бы и нет?

— Вы хотите, чтобы муниципальные власти взяли обязательства прорабатывать ваши предложения и согласовывать решения с палатой?

— Да, но не только. Нужно, чтобы представителей Общественной палаты Уфы включали в рабочие группы. Например, я несколько раз присутствовал на заседаниях Градсовета в главном управлении архитектуры, где прорабатываются, например, проекты застройки. Меня как представителя палаты вместе с просто неравнодушными людьми — допустим, жителями ближайшей территории — сажают не за стол, где идет дискуссия. Там сидят только проектировщики, представители застройщика, главный архитектор города или его заместитель и представители администрации. Было бы правильным за этот круглый стол сажать активистов-экспертов от Общественной палаты Уфы или рекомендованных ею специалистов с правом своего голоса и с обязательным занесением его мнения в протокол.

Второе необходимое нововведение — расширенный институт общественной экспертизы городских программ и бюджета на ранней стадии. Чтобы общественники могли выражать мнение жителей при подготовке бюджета.

Наконец, третье — постоянное представительство жителей через ТОС и советы домов внутри структуры палаты. Подчеркну: мы говорим не о «власти вместо власти», а о выстраивании конструктивного партнерства, где палата усиливает решения администрации голосом жителей.

— В Уфе действуют только два ТОСа — «Дружный» в Кировском районе и «Максимовка». Насколько эта форма самоуправления актуальна?

— Мы были два года назад в Нижнем Новгороде, где как раз обсуждали развитие ТОСов. Нижний Новгород уже тогда имел 75 зарегистрированных территориальных органов самоуправления. У нас — два.

На мой взгляд, это достаточно интересный институт, который реально влияет на качество жизни. Жители на местах не ждут и не кричат, не копят в себе негатив из-за отсутствия внимания властей, а сами регулируют процессы жизнедеятельности в рамках своего сообщества.

ТОС — это и есть та самая низовая демократия, которую мы хотим укреплять. Правовая основа в Уфе уже создана — положение о ТОС утвердил горсовет. Работа всего двух ТОСов говорит не об отсутствии спроса, а о незадействованном потенциале. Масштабировать практику можно так: сделать «Дружный» и «Максимовку» показательными площадками, провести на их базе обучающие встречи для активистов других районов. На этапе создания ТОС сопровождать инициативные группы юридически и организационно. Наконец, увязать ТОСы с программами благоустройства, чтобы люди получали осязаемый результат от своей деятельности.

Препятствия назову честно: низкая информированность людей о возможностях ТОС, сложность процедур регистрации и оформления, нехватка устойчивого финансирования и дефицит лидеров, готовых брать ответственность за территорию. Снимать эти барьеры — совместная задача палаты, администрации и самих жителей.

— Изучаете ли вы опыт работы общественных палат в других регионах страны? Есть ли примеры, которые хочется взять на вооружение?

— Безусловно, изучаем. Мы сознательно строим работу на лучших практиках, а не изобретаем все заново. Ориентир для нас — методология Общественной палаты России и нашей республиканской Общественной палаты.

Вот несколько практик, которые хочется применить и в нашей работе: институт общественных наблюдателей и мониторинговых рейдов, «нулевые чтения» бюджета и крупных программ, проектные офисы при комиссиях и цифровые платформы обратной связи с жителями.

Мы открыты к обмену опытом и готовы делиться собственными наработками — например, нашей моделью стратегической сессии с участием власти, НКО и активистов.

Кстати, о межрегиональном обмене опытом. На апрельской стратегической сессии мы предложили создать Ассоциацию общественных палат. С одной стороны, это повлечет необходимость решить ряд проблем: найти финансирование, которого у нас пока нет, оформить юридическое лицо. Затем нам потребуется вести бухгалтерский учет, отчитываться перед Минюстом. Нужны будут люди, которые будут этим заниматься на регулярной основе.

Но, с другой стороны, это позволит консолидировать лучшие практики. Представляете, если в ассоциацию войдут палаты хотя бы городов-миллионников? У палат появится возможность выходить на законодательный уровень выше городского и регионального. То есть ассоциация будет выходить с инициативами не от имени 30 человек из Уфы, а от лица 10 общественных палат крупнейших городов страны. А значит, и законодатели вынуждены будут смотреть иначе на проблемы, если она касается городов с общим населением более 10 млн человек.

Беседовал Идэль Гумеров