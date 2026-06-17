В Удмуртии предложили упорядочить на уровне РФ прием в школу детей старше 8 лет

Госсовет Удмуртии направит обращение к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с инициативой закрепить на федеральном уровне единый порядок приема детей в первый класс, чей возраст выходит за рамки, установленные законом «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ). Это дети в возрасте младше 6,5 года и старше 8 лет. Соответствующее решение депутаты республиканского парламента приняли на сессии 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сейчас на федеральном уровне нет единого закрепленного порядка приема в первый класс в более раннем или более позднем возрасте. Каждый учредитель устанавливает собственные правила. Это создает сложности для родителей, особенно для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, хроническими заболеваниями. <...> Как показывает статистика, количество таких детей у нас не сокращается, а растет. Именно таким ребятам, как правило, требуется обучение в более позднем возрасте»,— рассказала председатель комиссии Госсовета Удмуртии по науке и образованию — вице-спикер Татьяна Ишматова.

Она сообщила, что порядок приема таких детей не имеет единого регламента: родители сталкиваются с необходимостью готовить разные документы и обоснования для образовательных организаций. Татьяна Ишматова отметила, что проблема является общей для всех регионов России.

«В ситуации неопределенности оказываются родители, которые испытывают сильный стресс, заняты лечением своего ребенка, находятся с ним на длительном стационарном лечении, порой в другом городе, а от них требуют доказательств, почему их не зачисляют в первый класс»,— поделилась она.

Также при зачислении ребенка в школу в более раннем возрасте необходимы другие нормы питания и режим дня, специальная мебель. Не все школы могут обеспечить подобную практику без единых документов. Отсутствие условий может отрицательно сказаться на самочувствии детей, привести к высокой утомляемости и необходимости возврата ребенка в дошкольное учреждение.

Карина Пырина