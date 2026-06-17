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В Оренбуржье многодетные семьи вместо участков смогут получить выплату на улучшение жилья

Депутаты Заксобрания Оренбуржья внесли изменения в действующий закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам с тремя и более детьми. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка под строительство жилья, но не у всех есть возможность построить на нем дом. Согласно внесенным изменениям, в таких случаях семья может вернуть участок и получить единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий.

Минимальный срок, по истечении которого многодетные семьи смогут получить единовременную выплату, сокращен с 10 до 5 лет.

Руфия Кутляева