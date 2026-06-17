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обновлено 12:20

На рост цен на АЗС «Нефтехимпрома» пожаловались в УФАС

Пермское УФАС рассматривает жалобы на повышение стоимости автомобильного бензина на заправках сети «Нефтехимпром». Об этом «Новому компаньону» сообщили в антимонопольном ведомстве. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В УФАС заявили, что продавцы этой сети АЗС не занимают доминирующего положения на розничном рынке нефтепродуктов Пермского края, поэтому к ним не могут применяться меры антимонопольного реагирования.

Также в антимонопольном ведомстве подчеркнули, что ведут еженедельный мониторинг цен на автомобильное топливо на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае — эта компания занимает доминирующее положение на розничном рынке нефтепродуктов региона (70% рынка). 