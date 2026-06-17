В Оренбургской области утвердили новое изображение герба

Депутаты регионального парламента утвердили новое изображение герба Оренбургской области. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.

Центральная часть герба осталась прежней. Листья дуба с лентой заменили на две ленты ордена Ленина, символизирующие награды области в советский период.

«Изменения изображения герба продиктованы требованием Геральдического совета при Президенте РФ для включения его в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Переходный период, когда допускается официальное использование герба Оренбургской области образца 1996 года, установлен до 1 января 2032 года», — сообщает Законодательное собрание региона.

Руфия Кутляева