В Ульяновской области виновника ДТП обязали заплатить за вертолет

В Ульяновской области суд удовлетворил иск транспортного прокурора о взыскании с виновника ДТП компенсации ущерба в размере 150 тыс. руб. за использование вертолета санитарной авиации для спасения пострадавшего пассажира. Об этом сообщала Приволжская транспортная прокуратура, отметив, что иск о компенсации ущерба был подан Ульяновской транспортной прокуратурой после проведения проверки соблюдения требований законодательства об использовании бюджетных средств на санавиацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, проверкой было установлено, что в мае 2025 года в Вешкаймском районе Ульяновской области 45-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21103, не имеющий права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения допустил выезд на полосу встречного движения с последующим съездом и опрокидыванием автомобиля в кювет. Для эвакуации пассажира, получившего многочисленные травмы в результате ДТП, был задействован санитарный вертолет. Водитель, совершивший ДТП, был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения с оставлением места ДТП при отсутствии водительских прав (п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Как отмечалось в материалах уголовного дела, водитель после ДТП оставил место происшествия, в то время как его пассажир получил многочисленные переломы, в том числе ребер и ноги. Приговором Майнского районного суда, водителю вынесено наказание в виде двух лет лишения свободы, замененное двумя годами принудительных работ.

Ульяновский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении виновником ДТП затрат, которые понес бюджет на оплату вертолета санавиации. В транспортной прокуратуре пояснили, что на спасение пострадавшего пассажира было потрачено около часа летного времени вертолета «Ансат», это около 240 тыс. руб. Такую стоимость прокуратура и требовала компенсировать. Суд удовлетворил иск частично, приняв решение взыскать с виновника ДТП 150 тыс. руб. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

В Приволжской транспортной прокуратуре пояснили «Ъ-Волга», что в соответствии с ГПК РФ транспортная прокуратура вправе действовать в интересах государства и граждан и требовать возмещения ущерба, «и, с учетом обстоятельств, во многих случаях ведомство добивается возмещения виновниками ДТП затрат, понесенных вертолетами санавиации на спасение пострадавших».

Сергей Титов, Ульяновск