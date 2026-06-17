Для нефтяников из Удмуртии в Прикамье изменят разрешенный вид пользования земель

Комитет краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам поддержал ходатайство ООО «УДС-нефть» о переводе земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Речь идет об участках на территории Ординского и Березовского округов. Об этом в ходе заседания комитета рассказала зампредседателя правительства — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Лариса Ведерникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам министра, на этих участках компания обустраивает Алтайское и Высоковское месторождения нефти. Как уточнила госпожа Ведерникова, на данный проект закона получено положительное заключение исполнительных органов власти Прикамья. Также перевод категорий земель был согласован в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Осенью 2025 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «УДС-нефть» планирует обустраивать и развивать производственную инфраструктуру нефтяных месторождений в пяти округах Пермского края, в том числе в Березовском, Чердынском, Соликамском, Кунгурском и Куединском округах. Тогда эта инициатива была одобрена краевым советом по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Планировалось, что в программу развития войдут Высоковское, Верх-Сыпанское, Восточно-Мальцевское, Шувалкинское, Западно-Ивановское и Ивановское месторождения. Сам проект предполагается реализовать до 2028 года. Общий объем инвестиций в прошлом году оценивался в 1,29 млрд руб.

ООО «УДС-нефть» было зарегистрировано в Ижевске в 2015 году. Компания предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. 99,61% долей компании принадлежат ООО «УДС-Групп», остальными 0,39% владеет предприниматель из Удмуртии Алексей Чулкин. Генеральным директором с марта 2025 года выступает Александр Перминов. Выручка общества за 2025 год составила 32 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.