Кадуцей указал на лучших

В столице Удмуртии наградили лауреатов регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Это проект ТПП России, который проводится при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ уже больше 20 лет. Премия приобрела в предпринимательском сообществе репутацию уникальной награды, ее соискателями только в этом году стали полторы тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей из всех регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Торгово-промышленная палата Удмуртии Фото: Торгово-промышленная палата Удмуртии

«Оргкомитет оценивает заявленные проекты по довольно большому количеству критериев. Это финансово-экономические показатели, успешные партнёрства, освоение новых рынков, внедрение подходов по бережливому производству, инновационность, социальная ответственность, деловая репутация и многое другое», — рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин. Он также назвал премию «Золотой Меркурий» важным инструментом, который способствует развитию торговых отношений среди предприятий, входящих в систему региональных торгово-промышленных палат по всей стране.

В номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» лауреатами стали пять компаний:

Промышленное производство — ООО «Криотехника» Сфера услуг — ООО «Фулфилмент Центр Селлерс» Производство потребительской продукции — ООО «Капсбург» Инновационная деятельность — ООО «Гарт-Урал» Агропромышленная деятельность — ИП Ольга Шкляева.

В номинации «Лучшее семейное предприятие» победило ООО «Семейный доктор».

Ольга Шкляева рассказала «Ъ-Удмуртия», что участие в премии «Золотой Меркурий» позволяет рассказать о своем бизнесе в деловой среде. «Я занимаюсь выращиванием картофеля и обеспечиваю продовольственную безопасность Удмуртии. Стать обладателем награды — значит получить признание нашей работы. Это толчок к дальнейшему развитию»,— резюмировала она.