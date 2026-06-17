Кадуцей указал на лучших
В Торгово-промышленной палате Удмуртии наградили победителей регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий»
В столице Удмуртии наградили лауреатов регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Это проект ТПП России, который проводится при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ уже больше 20 лет. Премия приобрела в предпринимательском сообществе репутацию уникальной награды, ее соискателями только в этом году стали полторы тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей из всех регионов страны.
Фото: Торгово-промышленная палата Удмуртии
«Оргкомитет оценивает заявленные проекты по довольно большому количеству критериев. Это финансово-экономические показатели, успешные партнёрства, освоение новых рынков, внедрение подходов по бережливому производству, инновационность, социальная ответственность, деловая репутация и многое другое», — рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин. Он также назвал премию «Золотой Меркурий» важным инструментом, который способствует развитию торговых отношений среди предприятий, входящих в систему региональных торгово-промышленных палат по всей стране.
В номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» лауреатами стали пять компаний:
- Промышленное производство — ООО «Криотехника»
- Сфера услуг — ООО «Фулфилмент Центр Селлерс»
- Производство потребительской продукции — ООО «Капсбург»
- Инновационная деятельность — ООО «Гарт-Урал»
- Агропромышленная деятельность — ИП Ольга Шкляева.
В номинации «Лучшее семейное предприятие» победило ООО «Семейный доктор».
Ольга Шкляева рассказала «Ъ-Удмуртия», что участие в премии «Золотой Меркурий» позволяет рассказать о своем бизнесе в деловой среде. «Я занимаюсь выращиванием картофеля и обеспечиваю продовольственную безопасность Удмуртии. Стать обладателем награды — значит получить признание нашей работы. Это толчок к дальнейшему развитию»,— резюмировала она.