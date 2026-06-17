Рассмотрение дела иноагента из Оренбурга отложили из-за неявки свидетеля

Дзержинский районный суд Оренбурга из-за неявки свидетеля отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Максима Курникова (признан иноагентом), которого обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщается на сайте суда. Новое заседание назначено на 23 июня 2026 года. Ранее слушание назначили на 28 мая, однако оно не состоялось из-за неявки подсудимого. На данный момент он находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Максим Курников (признан иноагентом) больше 10 лет проработал на оренбургской радиостанции «Эхо Москвы», после чего переводился в филиалы Уфы и Москвы. После закрытия радио в 2022 году он переехал в Германию, где стал главредом «BILD на русском» (признана в России иностранным агентом). В июле 2024 году Минюст внес издание и его имя в реестр иноагентов.

«”BILD на русском» (признана в России иностранным агентом) распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов”»,— говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, Курников (признан иноагентом) возглавил редакцию германского «Эха», которое перезапустили бывшие сотрудники московского радио (Radio Echo GmbH признано нежелательной организацией на территории России). Оренбуржца два раза привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, назначив ему штраф в 100 тыс. руб. Теперь дело переквалифицировалось в уголовное. По версии следствия, мужчина распространял в своих соцсетях видео без специальной маркировки с ноября 2025 года по февраль 2026 года.

Яна Вежлева