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Ввод жилья в Челябинской области упал на 46,5%

За январь — май 2026 года ввод жилья в эксплуатацию в Челябинской области составил 510,5 тыс. кв. м. Это на 46,5% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности Челябинскстата.

Население ввело в действие за этот период 319,4 тыс. кв. м, что составляет 41,2% от показателя первых пяти месяцев 2025 года. Всего на территории региона появилось почти 2,7 тыс. жилых домов, из них 83 здания построены девелоперами. Возведено 6,4 тыс. новых квартир.

Виталина Ярховска

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