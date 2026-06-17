На строительство центра регби на улице Рауиса Гареева в Казани выделили 1,47 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство центра регби в Казани направят 1,47 млрд рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ На строительство центра регби в Казани направят 1,47 млрд рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета Татарстана.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и другие работы, включая поставку и монтаж необходимого оборудования. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 декабря этого года.

Заказчиком выступило ГКУ «Главинвестстрой Татарстана».

Анна Кайдалова