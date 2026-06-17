Жители Башкирии с начала года сняли наличными в кассах магазинов 300 млн рублей

В Башкирии зафиксирован рост популярности услуги «наличные на кассе», позволяющей снимать деньги с карты в торговых точках. К началу апреля количество таких пунктов достигло 1662, что на 16% больше показателя прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка республики, сервис особенно востребован в населенных пунктах без банковских отделений или банкоматов.

Максимальная сумма разовой операции составляет 5 тыс. руб., которые добавляются к стоимости покупки и списываются со счета клиента.

В первом квартале жители республики сняли через эту услугу 300 млн руб., что на 7% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Олег Вахитов