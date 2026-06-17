Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве хлебозавода «Кондитер №8». Заявление в суд поступило от ФНС РФ на основании задолженности по обязательным платежам у организации в 10,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 июля. По данным суда, «Кондитер 8» производит кондитерские и хлебобулочные изделия в Перми с 1971 года и реализует продукцию в более чем 20 торговых точках. В 2024 году хлебозавод «Кондитер 8» изменил юридический адрес с Перми на село Копки в Удмуртии. В 2025 году перерегистрировался в селе Зура в Игринском районе республики.

В 2025 году выручка компании снизилась до 6 млн руб. (-24% за год), чистый убыток составил 37 тыс. руб. В 2024-м хлебозавод получил прибыль в 1,3 млн руб. Учредитель ООО — Евгения Сперанская, директор — Павел Белыбердин.