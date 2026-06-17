На кировчанина, прикурившего от Вечного огня, возбудили уголовное дело
В Кировской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 48-летнего жителя Котельнича. Он попытался прикурить сигарету от Вечного огня, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
На кировчанина, прикурившего от Вечного огня, возбудили уголовное дело
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, инцидент произошел утром 16 июня на территории мемориального комплекса «Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.