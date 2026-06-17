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На кировчанина, прикурившего от Вечного огня, возбудили уголовное дело

В Кировской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 48-летнего жителя Котельнича. Он попытался прикурить сигарету от Вечного огня, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

На кировчанина, прикурившего от Вечного огня, возбудили уголовное дело

На кировчанина, прикурившего от Вечного огня, возбудили уголовное дело

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На кировчанина, прикурившего от Вечного огня, возбудили уголовное дело

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел утром 16 июня на территории мемориального комплекса «Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Кайдалова