Нижний Новгород не добирает около 500 млн рублей по налогам

Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин рассказал в гордуме, что с начала 2026 года городской бюджет не добирает порядка 500 млн руб. по налоговым доходам. Однако это недоисполнение плана будет перекрыто перевыполнением неналоговых доходов, в частности поступлений от аренды земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Недобор идет в том числе по УСН. Что касается сборов по НДФЛ, по словам Юрия Мочалкина, фиксируется рост этого налога на 12%. «У нас все ровно», - отметил директор финдепартамента, выразив уверенность, что по итогам первого полугодия бюджетный план будет в целом исполнен.

Добавим, по итогам января — мая 2026 года доходы исполнены на 35,94% к годовому плану, на 14,16 млрд руб. В том числе налоговые доходы — на 33,48% (11,44 млрд руб.), неналоговые — на 51,99% (2,73 млрд руб.).

Иван Сергеев