Трамвайный маршрут хотят сохранить в Старом Осколе Белгородской области

В Старом Осколе Белгородской области планируют сохранить трамвайный маршрут. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев после посещения местного металлургического предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев у трамвайной линии в Старом Осколе

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев у трамвайной линии в Старом Осколе

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Глава региона отметил: «Знаю, для многих старооскольцев это не просто транспорт, а символ города. <…> Понимаем, что это — часть истории, и ее нужно сохранить».

Вместе с тем уточняется, что в дополнение к трамвайной линии планируется ввести новые автобусные маршруты.

Как рассказывало в марте местное СМИ Fonar.tv, вопрос о целесообразности дальнейшей эксплуатации трамвая возник на фоне его высокой убыточности. По данным администрации округа, трамвайная сеть, построенная в 1981–1983 годах, морально и физически устарела, а пассажиропоток за последнее время сократился в четыре раза — с 12 тыс. до 3 тыс. человек в день. Годовые затраты на содержание составляют 372 млн руб. при собственных доходах около 50 млн руб., что дает убыток порядка 322 млн руб. При этом для экономически целесообразной работы трамвайной линии без учета инвестиций стоимость билета должна была бы составлять 166 руб. в городе и 260 руб. в пригороде, что, по мнению властей, сделало бы перевозки экономически недоступными для населения. С 1 марта на линии запущен дублирующий автобусный маршрут №154.

По данным Fonar.tv, в апреле в Старом Осколе возбудили уголовное дело «для расследования коррупционных преступлений должностных лиц администрации Старого Оскола по сокращению скоростных трамваев». Накануне редакция сообщила, что сотрудники управления СКР по региону провели проверку по обращениям жителей города. По ее результатам возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»). В ведомстве изданию также уточнили, что в случае ликвидации трамвайного сообщения размер возможного ущерба будет определен по итогам финансово-экономической экспертизы. При этом на 15 июня 2026 года трамвайное движение в округе сохраняется, пассажирские перевозки осуществляются в обычном режиме.

Кабира Гасанова