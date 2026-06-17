В Самарской области добавили срок заключенному, призывавшему бойкотировать режим в колонии

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор 22-летнему гражданину М., признанному виновным в дезорганизации деятельности исправительной колонии (ч. 1 ст. 321 УК РФ). С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору он проведет в ИК строгого режима восемь лет. Приговор не вступил в силу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в январе 2026 года осужденный исправительной колонии решил воспрепятствовать работе учреждения. Поводом послужило его негативное отношение к сокамерникам, которые добросовестно соблюдают внутренний распорядок. Заключенный призывал осужденных бойкотировать установленные правила, грозя физической расправой в случае отказа.

Георгий Портнов