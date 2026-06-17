Нижегородца отправили на лечение за гибель около 30 животных

Жителя Советского района Нижнего Новгорода, обвиняемого в гибели около трех десятков собак и кошек, отправили на принудительное лечение. Его судили по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщили в Нижегородском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант, мучивший животных в двух жилых помещениях, находился в состоянии невменяемости.

Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительной меры медицинского характера. Дело рассматривали в закрытом заседании, постановление суда в законную силу пока не вступило.

Галина Шамберина