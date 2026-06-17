В Татарстане утвердили денежное поощрение «Наш новый воспитатель» для молодых работников дошкольного образования в размере 120 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане утвердили выплату в 120 тысяч рублей для воспитателей

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ В Татарстане утвердили выплату в 120 тысяч рублей для воспитателей

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Ежегодно выплату смогут получить до 300 воспитателей и других педагогических работников детских садов. Средства будут предоставляться по итогам конкурсного отбора.

На поощрение могут претендовать специалисты не старше 35 лет со стажем педагогической работы не более пяти лет. Среди получателей — воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды и дефектологи.

Анна Кайдалова