Челябинцы в пять раз увеличили размер вкладов в 2026 году

За пять месяцев 2026 года жители Челябинска разместили на вкладах в банке ДОМ.РФ более 6 млрд руб. Это в пять раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Совокупный портфель вкладов увеличился на 47% в годовом выражении и на конец мая составил 11,7 млрд руб., сообщает пресс-служба банка.

Челябинцы стали предпочитать краткосрочные депозиты. По данным банка, по итогам пяти месяцев 2026 года доля вкладов сроком на три месяца выросла более чем в два раза — с 28% до 62% портфеля.

Популярность долгосрочных инструментов, напротив, снизилась. Доля полугодовых вкладов в портфеле сократилась с 44% до 27%, а вклады сроком на один год теперь занимают лишь 9% против 25% годом ранее.

«На фоне снижения ключевой ставки короткие вклады позволяют получить большую доходность, быстрее вернуть средства и потом снова вложить их, капитализируя доход. Длинные вклады, в свою очередь, защищают от снижения ставок в будущем»,— комментирует управляющий директор Уральского регионального центра банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

Евгений Рыженьков