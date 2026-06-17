Гастрономический фестиваль в Уфе посетили более 176 тысяч человек

Гастрономический фестиваль «Есть Фест», который прошел в Уфе с 12 по 14 июня, посетили более 176 тыс. человек, сообщило министерство предпринимательства и туризма республики.

На парковке «Уфа-Арены» работали 86 заведений общепита из Уфы, Казани и Стерлитамака, а также 68 ремесленников с продукцией ручной работы.

Специальным гостем мероприятия стал председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

«Есть Фест» проводится в Уфе с 2018 года. В 2023 году мероприятие получило премию Russian Event Awards, а в 2025 году завоевало гран-при как лучшее событие гастрономического туризма для населенных пунктов численностью свыше 1 млн человек.

Олег Вахитов