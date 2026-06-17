«ИжГЭТ» увеличил количество рейсов на двух трамвайных маршрутах

Предприятие «ИжГЭТ» увеличило количество рейсов на трамвайных маршрутах №1 и №4 из-за ограничений движения троллейбусов по улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 17 июня на маршруте №1, связывающего городок Металлургов с центром, интервал движения ранним утром сокращен с 17-18 до 10 мин. На линию также выпущена третья сцепка из двух вагонов. На маршруте №4 количество рейсов в часы пик увеличено на 22.

Карина Пырина