Товарооборот Татарстана и Малайзии по итогам первого квартала этого года составил 8,8 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана и Малайзии составил $8,8 млн за квартал

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Товарооборот Татарстана и Малайзии составил $8,8 млн за квартал

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Накануне господин Минниханов провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, прибывшим в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы открытия прямого авиасообщения между Казанью и Малайзией.

Анна Кайдалова