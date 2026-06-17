В Самарской области по поручению главы СКР в третий раз возбуждено дело о халатности чиновников

В Самарской области следователи вновь возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении чиновников администрации сельского поселения Дубовый Умет Волжского района. Основанием для этого стала многолетняя проблема с дорогой к домам в поселке Калинка на улице 8-я Просека. Это уже третья попытка привлечь местные власти к ответственности, инициированная по прямому поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Самарской области Фото: СУ СКР по Самарской области

По данным следствия, жители поселка уже несколько лет не могут добиться обустройства нормального дорожного покрытия. Отсыпанное грунтовое полотно не справляется с нагрузками: его размывает в дожди, а ямы и колеи делают проезд для машин, включая экстренные службы, крайне затруднительным. При этом в 2023 году суд вынес решение, обязывающее администрацию обустроить дорогу, но оно так и не было исполнено, а сроки строительства неоднократно переносились.

Ранее следователи СК уже дважды возбуждали уголовное дело по этому факту. Первое постановление от 10 ноября 2025 года было отменено прокуратурой. Второе постановление от 29 мая 2026 года также было отменено контрольным органом, но оно было обжаловано прокурору Волжского района Самарской области.

Георгий Портнов